В Чечне к концу года заработает завод по производству расходных медицинских материалов 

ГРОЗНЫЙ, 31 июля. /ТАСС/. Завод по производству расходных материалов для лабораторных исследований и малоинвазивных операционных вмешательств, в частности коронарных стентов, заработает в Чечне к концу года. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.
"В рамках очередного этапа реализации проекта завода по производству расходных материалов для лабораторных исследований и малоинвазивных операционных вмешательств сегодня встретился с представителями компании-инвестора. Мы вместе осмотрели помещения, отведенные под запуск производства. К концу года завод уже начнет выпускать указанную продукцию", — отметил глава ведомства.
По его словам, произведенные в Грозном изделия будут устанавливать пациентам не только в российских регионах, но и в странах ближнего зарубежья.
"Подготовка с соблюдением технологических циклов продвигается согласно плану. Совсем скоро начнется здесь монтаж оборудования. В ближайшее время группа специалистов из Чеченской Республики будет отправлена в Испанию для обучения на производственных площадках компании iVascular", — отметил Сулейманов.