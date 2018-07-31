В Чечне к концу года заработает завод по производству расходных медицинских материалов

ГРОЗНЫЙ, 31 июля. / ТАСС /. Завод по производству расходных материалов для лабораторных исследований и малоинвазивных операционных вмешательств, в частности коронарных стентов, заработает в Чечне к концу года. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

"В рамках очередного этапа реализации проекта завода по производству расходных материалов для лабораторных исследований и малоинвазивных операционных вмешательств сегодня встретился с представителями компании-инвестора. Мы вместе осмотрели помещения, отведенные под запуск производства. К концу года завод уже начнет выпускать указанную продукцию", — отметил глава ведомства.

По его словам, произведенные в Грозном изделия будут устанавливать пациентам не только в российских регионах, но и в странах ближнего зарубежья.