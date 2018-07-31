Благотворительный аукцион в помощь центру «Академия активной речи» пройдёт во Владивостоке

Он состоится 4 августа.

Четвертого августа в 17:30 на шестом этаже «Малого ГУМа» (ул. Светланская, 45) пройдет благотворительный аукцион. Свои лоты предоставят блогеры, арендаторы торгово-развлекательного центра и компании Владивостока . Вырученные средства будут направлены на нужды детей с ограниченными возможностями. Об этом передает пресс-служба АО «Владивостокский ГУМ».

Всего на аукцион будет выставлено более 15 лотов. Свои вещи и сертификаты на аукцион предоставят магазины косметики You are beautiful и Guerrison, эко-мастерская «Древрика», фотостудии «Май-Май» и «Фото-Фабрика», фитнес-клуб Platinum, батутный парк Jumptown, ресторан «Китайские истории», танцевальный центр «Этажи», «Владхлеб» и другие компании Владивостока. К участию в мероприятии присоединились и городские блогеры, среди них, например, Елена Харзорова, которая в качестве лота предоставит сертификат на обучение в школе развития Event school.

«Я положительно отношусь к благотворительности и считаю, что она имеет очень важное значение в жизни. Каждая помощь важна и необходима, именно поэтому я решила принять участие в этом мероприятии. Мой лот на аукционе — обучение в школе развития Event school на курсе «Школа ведущих», участники которого получают такие полезные навыки, как техника речи, фотопозирование, работа на съемках и актерское мастерство. Кроме того, они полностью раскрепощаются и учатся коммуницировать, ладить с людьми», — отметила блогер и руководитель школы Елена Харзорова.

Вырученные на аукционе в «Малом ГУМе» средства будут направлены логопедическому центру «Академия активной речи». В нем оказывают комплексную психолого-педагогическую помощь детям с тяжелыми речевыми нарушениями, с тотальным (абсолютным) отсутствием речи.

«Цель аукциона — собрать деньги на перепланировку и ремонт арендуемого центром помещения, обустройство санузла с душевой, спортивного зала. Если останутся деньги, то мы сможем приобрести оборудование для зала сенсорной интеграции. Все эти действия позволят улучшить качество работы, ввести еще один метод для реабилитации, а также оказать помощь большему количеству детей. Я также надеюсь, что благотворительный аукцион в «Малом ГУМе» позволит привлечь внимание людей к существующей в городе и крае проблеме», — рассказала Наталья Руковишникова, логопед-дефектолог и директор логопедического центра «Академия активной речи». В эту организацию обращаются с различными диагнозами: аутизмом, ДЦП, сенсомоторной алалией, синдромом Дауна и другими генетическими заболеваниями.

«В июне мы проводили пилотный благотворительный аукцион, собранные средства с которого пошли в фонд защиты животных «Друг». Гости проявили большую активность и с головой погрузились в атмосферу мероприятия: жажда торгов, удары молоточком, накал страстей из-за желания помочь именно своей ставкой. Теперь мы проводим полноценный благотворительный аукцион с серьезной задачей — помочь детям с речевыми нарушениями, поэтому мы надеемся на активность жителей и гостей города», — добавила маркетолог Владивостокского ГУМа Ольга Струтина.

Участие в аукционе может принять любой желающий, главное успеть к началу мероприятия. Кроме того, в течение всего 4 августа в «Малом ГУМе» будет проходить летняя распродажа, а также лотерея с розыгрышем подвески с бриллиантом, годового абонемента в фитнес-клуб и путевки на остров Петрова.