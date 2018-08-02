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За полгода на омских дорогах погибло более 80 человек
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За полгода на омских дорогах погибло более 80 человек 

АиФ-Омск 49 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 2 августа, на пресс-конференции, посвящённой безопасности дорожного движения стала известна статистика общей аварийности в ДТП за 2017 год. Так, в Омской области произошло 9 962 ДТП. В них погиб 221 человек, еще 3 719 было ранено. За 6 месяцев 2018 года в регионе уже произошло 1246 ДТП.
— В этих ДТП погибли 85 человек, ещё более 1600 получили ранения разной степени тяжести, — пояснил врио начальника УГИБДД УМВД России по Омской области Евгений Щербинин.
Отметим, что смертность детей-пассажиров увеличилась на 120%, детей в возрасте до 12 лет — на 133%. Возросла смертность детей по вине родителей, она увеличилась на 43%.
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