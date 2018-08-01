На берегу Москвы-реки в Печатниках устроят пиратскую вечеринку

Мероприятие пройдет 2 августа в амфитеатре парка «Печатники». Об этом рассказали в ГБУ КСЦ «Печатники», на базе которого будет проведено мероприятие.

— Мы подготовили программу «В поисках пиратского клада» — ее проведут в рамках полюбившихся жителям «Печатниковских вечеров». Гостей ждут отдых на природе, множество пиратских развлечений, подарки, — уточнил один из организаторов.

В программе вечера:

— большой пиратский квест;

— пиратский аквагрим;

— интеллектуальная викторина;

— поиски настоящих пиратских сокровищ;

— конкурс пиратских костюмов.

Начало в 17.00. Вход свободный. (еп)