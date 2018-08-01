Прокуратура проверит сохранность исторического наследия в новосибирском Академгородке

Ответ ведомства госпожа Шамина опубликовала на своей странице в Facebook. Он датирован 19 июля.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрены Ваши обращения… о возможном нарушении законодательства в отношении объекта культурного наследия «Новосибирский Академгородок». Учитывая, что руководителем прокуратуры субъекта федерации решением по приводимым в них доводам не принималось. А также в целях повышения оперативности реагирования прокурору Новосибирской области поручено организовать соответствующую проверку, при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в документе.

Жалобу на имя генпрокурора Юрия Чайки Наталья Шамина направила 11 июля. В ней перечислены многочисленные, по ее мнению, случаи нарушения местными властями положений федерального закона «Об объектах культурного наследия».

«Требуем принять меры прокурорского реагирования по фактам уничтожения объекта культурного наследия. Это преступное нежелание местных властей соблюдать ст. 56.3 и 5.1.1 73 ФЗ, согласно которым в предмет охраны должен быть внесен запрет на капитальное строительство на территории достместа «Новосибирский Академгородок», а также массовое уничтожение зеленых насаждений на территории города-леса и шедевра ландшафтного дизайна …его вырубка, готовящаяся массовая застройка и распродажа нанесет невосполнимый ущерб научному потенциалу и культурному наследию России », — сказано в обращении.

Статус достопримечательного места регионального значения верхняя зона Академгородка получила в 2014 году. Sibnovosti.ru Наталья Шамина сообщила, что считает его неадекватным принципу сохранности объекта. После пикетов, которые проходили в течение нескольких месяцев 2017 года в центре Новосибирска власти Новосибирской области создали рабочую группу по корректировке границ и предмета охраны Академгородка, в которой, в том числе, состоит и госпожа Шамина.

«Прошло два заседания, результат — саботаж. Как и в такой же рабочей группе по озеленению, созданной по требованию нашего пикета при мэрии. Но все равно это промежуточная победа в том смысле, что власти признали существование проблемы. Теперь можно с них требовать решений на другом уровне», — считает активистка.

19 июля в ходе информационного часа мэрии в администрации Советского района прозвучало предложение в ходе реализации проекта «Академгородок 2.0» снести 4-этажные дома и вместо них возвести 16-этажные. Позже врио вице-губернатора Андрей Жуков , курирующий разработку проекта, не подтвердил существование подобных планов, заявив Sibnovosti.ru, что «обнародовать какие-то конкретные детали проекта просто нет смысла, поскольку они окончательно не определены».

Фото: страница Натальи Шаминой в Facebook