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Депутаты передали в собственность РК участок под очистные в Коктебеле
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Депутаты передали в собственность РК участок под очистные в Коктебеле 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
КОКТЕБЕЛЬ, 31 июля — РИА Новости Крым. Депутаты Феодосийского городского совета передали в собственность Республике Крым земельный участок по улице Арматлукская в Коктебеле под строительство очистных сооружений в рамках ФЦП. При этом они не стали рассматривать вопрос о передаче под реконструкцию участка набережной поселка. Данные решения приняты на внеочередной сессии горсовета.
На сессии, в частности, планировалось рассмотреть проект решения о передаче в собственность Республики Крым участка площадью 9,3 тыс. квадратных метров для реконструкции набережной Коктебеля в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Однако в ходе сессии на голосование был вынесен вопрос об исключении этого проекта решения из повестки дня заседания и отправке документа на доработку.
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