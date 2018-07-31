Депутаты передали в собственность РК участок под очистные в Коктебеле 

КОКТЕБЕЛЬ, 31 июля — РИА Новости Крым. Депутаты Феодосийского городского совета передали в собственность Республике Крым земельный участок по улице Арматлукская в Коктебеле под строительство очистных сооружений в рамках ФЦП. При этом они не стали рассматривать вопрос о передаче под реконструкцию участка набережной поселка. Данные решения приняты на внеочередной сессии горсовета.
На сессии, в частности, планировалось рассмотреть проект решения о передаче в собственность Республики Крым участка площадью 9,3 тыс. квадратных метров для реконструкции набережной Коктебеля в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Однако в ходе сессии на голосование был вынесен вопрос об исключении этого проекта решения из повестки дня заседания и отправке документа на доработку.