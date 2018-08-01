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На Новомарьинской улице пройдет праздник варенья
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На Новомарьинской улице пройдет праздник варенья 

Управа района Марьино 41 минуту назад
Фото: Марьинский вестник
На Новомарьинской улице 2 августа состоится праздник варенья.
— Для посетителей подготовили развлекательную программу «С пылу, с жару». Гостей ждут приятные сюрпризы, веселая музыка, отличное настроение, знакомство с соседями и много варенья, — рассказал один из организаторов.
Начало в 17.00.
Праздник двора «С пылу, с жару» пройдет в рамках фестиваля «Марьинское варенье — 2018». Гостей ждут по адресу: ул. Новомарьинская, д. 17/19.
Участие в празднике бесплатное, предварительная регистрация не требуется. Ограничений по возрасту нет. (еп)
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