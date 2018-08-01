На Новомарьинской улице пройдет праздник варенья

На Новомарьинской улице 2 августа состоится праздник варенья.

— Для посетителей подготовили развлекательную программу «С пылу, с жару». Гостей ждут приятные сюрпризы, веселая музыка, отличное настроение, знакомство с соседями и много варенья, — рассказал один из организаторов.

Начало в 17.00.

Праздник двора «С пылу, с жару» пройдет в рамках фестиваля «Марьинское варенье — 2018». Гостей ждут по адресу: ул. Новомарьинская, д. 17/19.

Участие в празднике бесплатное, предварительная регистрация не требуется. Ограничений по возрасту нет. (еп)