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От жителей Нижегородской области ждут идей по развитию региона
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От жителей Нижегородской области ждут идей по развитию региона 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Советского района Нижнего Новгорода обсудили Стратегию развития региона. По словам и.о. замгубернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского, нужно «услышать как можно больше мнений и идей, собрать инициативы, волнующие самих нижегородцев». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что будет лично анализировать предложения и замечания по проекту Стратегии.
«Конечно, многие хотят высказать свое мнение по сложным, наболевшим темам», — отметил главный врач больницы №35 Советского района Нижнего Новгорода Аркадияй Денисенко, принявший участие в обсуждении.
По мнению другого участника, директора школы №47 Советского района Алексея Севирова, проведение стратегических сессий позволяет понять, в какую сторону движутся люди, отдельные учреждения, и команда правительства.
На данный момент в регионе проведено более 30 стратегических сессий, в которых приняли участие более двух тысяч жителей области. В рамках обсуждения Стратегии развития нижегородцами подготовлено более тысячи предложений и инициатив. Наибольшее количество предложений относится к сфере ЖКХ и благоустройства, транспорта, здравоохранения и образования.
Напомним, в июне в Сарове состоялись стратегическая сессия по обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития региона и пленарное заседание с участием и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, генерального директора Росатома Алексея Лихачёва и генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой.
В ходе мероприятий Росатом и АСИ заключили соглашение в сфере территориального развития, стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве и совместном создании Центра городских компетенций.
Фото: губернатора и правительства Нижегородской области
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