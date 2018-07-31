От жителей Нижегородской области ждут идей по развитию региона 

Жители Советского района Нижнего Новгорода обсудили Стратегию развития региона. По словам и.о. замгубернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского, нужно «услышать как можно больше мнений и идей, собрать инициативы, волнующие самих нижегородцев». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что будет лично анализировать предложения и замечания по проекту Стратегии.
«Конечно, многие хотят высказать свое мнение по сложным, наболевшим темам», — отметил главный врач больницы №35 Советского района Нижнего Новгорода Аркадияй Денисенко, принявший участие в обсуждении.
По мнению другого участника, директора школы №47 Советского района Алексея Севирова, проведение стратегических сессий позволяет понять, в какую сторону движутся люди, отдельные учреждения, и команда правительства.
На данный момент в регионе проведено более 30 стратегических сессий, в которых приняли участие более двух тысяч жителей области. В рамках обсуждения Стратегии развития нижегородцами подготовлено более тысячи предложений и инициатив. Наибольшее количество предложений относится к сфере ЖКХ и благоустройства, транспорта, здравоохранения и образования.
Напомним, в июне в Сарове состоялись стратегическая сессия по обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития региона и пленарное заседание с участием и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, генерального директора Росатома Алексея Лихачёва и генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой.
В ходе мероприятий Росатом и АСИ заключили соглашение в сфере территориального развития, стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве и совместном создании Центра городских компетенций.
Фото: губернатора и правительства Нижегородской области