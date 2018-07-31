Меры ограничения высокоэтажной застройки побережья разрабатывают на Кубани

Вопрос необходимости ограничения застройки побережья губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поднимал во время обсуждения итогов работы по решению проблем обманутых дольщиков с участием заместителя генерального прокурора РФ Андрея Кикотя 26 июля. В понедельник пресс-служба Кондратьева сообщила о поручении губернатора разработать соответствующий документ.

"Мы уже начали подготовку документа, который станет совершенно логичным этапом действий по наведению порядка в приморских городах. Игры с высотной застройкой видим, к чему приводят", — сказал Рысин.

Он пояснил, что результатом высотной застройки черноморского побережья стали переуплотнённость, нарушение исторического силуэта, нарушение мер безопасности, ограничение доступа к морю, проблемы с обеспечением объектов необходимой инфраструктурой.

"Ограничение по этажности застройки планируется ввести в 300-метровой прибрежной зоне Чёрного и Азовского морей", — пояснил глава градостроительного ведомства. Он добавил, что юридически решение, скорее всего, будет оформлено распоряжением губернатора, которым глава региона поручит властям прибрежных территорий внести соответствующие изменения в генпланы и правила землепользования и застройки.