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Открытие памятника Василию Маргелову внесет изменения в движение машин в Хорошевке
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Открытие памятника Василию Маргелову внесет изменения в движение машин в Хорошевке 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В среду, 1 августа, на территории Хорошевки состоится торжественное открытие памятника Герою Советского Союза, основателю современных Воздушно-десантных войск, генералу армии Василию Маргелову. В связи с этим на улицах Маргелова и Бориса Петровского будут действовать ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в информационном центре Департамента транспорта Москвы.
— Ограничение будет действовать с 7.00 до 13.00, — отметил собеседник издания.
Водителей просят быть внимательнее при выборе маршрута следования.
Напомним, что торжественная церемония открытия памятника состоится в 10.00 на улице Поликарпова, владение 23 (пересечение улиц Василия Маргелова и Бориса Петровского). (еп)
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