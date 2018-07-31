Открытие памятника Василию Маргелову внесет изменения в движение машин в Хорошевке

В среду, 1 августа, на территории Хорошевки состоится торжественное открытие памятника Герою Советского Союза, основателю современных Воздушно-десантных войск, генералу армии Василию Маргелову . В связи с этим на улицах Маргелова и Бориса Петровского будут действовать ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в информационном центре Департамента транспорта Москвы.

— Ограничение будет действовать с 7.00 до 13.00, — отметил собеседник издания.

Водителей просят быть внимательнее при выборе маршрута следования.

Напомним, что торжественная церемония открытия памятника состоится в 10.00 на улице Поликарпова, владение 23 (пересечение улиц Василия Маргелова и Бориса Петровского). (еп)