Поиски гробницы жены Тутанхамона пока не дали результатов

МОСКВА , 31 июл — РИА Новости . Масштабные раскопки в Долине Царей, целью которых был поиск следов гробницы Анхесенамон, дочери Нефертити и супруги Тутанхамона, пока закончились неудачей, сообщает LiveScience.

"Пока нам ничего не удалось открыть в западной части Долины Царей, однако это не означает, что мы закончили нашу работу. Сейчас мы ведем раскопки, не применяя радары и другие инструменты — мой опыт работы с радарами показывает, что они никогда не найдут ничего существенного в Египте ", — заявил Захи Хавасс, известный египетский археолог и бывший министр по делам древностей.

Фараон Аменхотеп, его жена Нефертити и его сын Тутанхамон считаются одними из самых ярких и интересных правителей Древнего Египта эпохи Нового Царства. Аменхотеп провел одну из первых в истории Земли религиозных реформ, попытавшись заменить классических богов Египта и их влиятельных жрецов на культ поклонения Солнцу. Нефертити считалась образцом красоты Бронзового Века, а Тутанхамон привлекает внимание ученых и публики своей загадочной смертью в возрасте 20 лет и нетронутой «проклятой» гробницей.

Помимо причин и истории смерти Тутанхамона, археологи и египтологи сегодня активно спорят о том, где была захоронена его жена Анхесенамон, дочь Нефертити и Аменхотепа, приходившаяся ему сестрой по отцовской линии. В гробнице фараона было найдено несколько мумий женщин и девочек, одна из которых является его дочерью, а вторая — может быть как и Анхесенамон, так и другой сестрой.

Анхесенамон пережила Тутанхамона и правила после его смерти несколько лет, выйдя замуж за бывшего верховного советника фараона, Эйе, жреца бога Амона. По этой причине многие египтологи полагают, что царица была захоронена отдельно от своего первого мужа, в другой гробнице в Долине Царей. Так как ее мумия так и не была найдена, споры о ее захоронении продолжаются и по сей день.

Летом прошлого года Хавасс заявил, что его команде удалось найти предположительный вход в гробницу Анхесенамон, расположенную глубоко под землей рядом с усыпальницей Эйе. Он пообещал лично возглавить раскопки и доказать, что это действительно так. Другие ученые скептично отнеслись к заявлениям Хавасса и предложили подождать официальных данных от Министерства по делам древностей Египта, курирующего все раскопки в стране.

Получив подобное разрешение в начале этого года, Хавасс и его команда начали раскопки рядом с гробницей Эйе, в той точке, где радары обнаружили подозрительную «зону пустоты». Они были настолько уверены в успехе, что пригласили съемочную команду телеканала Discovery присоединиться к поискам усыпальницы. Прокопав несколько метров, археологи не нашли входа в гробницу, и не нашли никаких намеков на то, что в этой части Долины Царей может скрываться еще одна камера.

В ближайшее время Хавасс пообещал продолжить раскопки, которые на этот раз будут вестись с применением «классических» методов археологии. Как отметил археолог, он по-прежнему уверен, что усыпальница Анхесенамон расположена рядом с гробницей ее второго мужа, и находится там, где проводилось сканирование грунта.