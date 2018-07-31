Минтранс разрешил не взвешивать дамские сумки

И не случайно предложена такая поправка, ведь даже средняя по размеру дамская сумка может весить больше пяти килограммов. «РГ» провела небольшой эксперимент и в очередной однодневной командировке, куда отправилась с коллегами только с дамскими сумками, взвесила свою «сумочку». Она весила почти десять килограммов. У тех, кто занимается фотосъемкой, небольшой рюкзак тоже может весить больше пяти килограммов. То же и с детской небольшой коляской.

Чтобы у авиакомпаний и пассажиров не было конфликтов при регистрации на рейс или выходе на посадку, кроме перечисленных вещей сделали исключение при взвешивании (не надо взвешивать) для портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка на время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей.

Вес и габариты покупок в duty free определяет авиакомпания. И у каждой — свои правила

Все это, говорится в проекте поправок, которые вынесены на обсуждение на портале проектов нормативных правовых актов, не будут учитывать при оформлении вещей к перевозке. Не попадут в этот список и купленные в магазинах беспошлинной торговли товары. Но здесь надо быть внимательным, так как вес и габариты пакетов с товарами, приобретенными в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, упакованными в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, устанавливает сам перевозчик. И при покупке билета той или иной авиакомпании, если у вас в планах «затовариться» в duty free, стоит прочитать правила авиакомпании.