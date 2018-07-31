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Игровой комплекс на Люблинской улице починили
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Игровой комплекс на Люблинской улице починили 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
Игровой комплекс, расположенный рядом с домом 118 на Люблинской улице, починили. Работы прошли в установленные законом сроки после обращения местного жителя на портал «Наш город».
О результатах отчитался глава управы района Марьино Вадим Чернышов.
«По указанному адресу работы по ремонту элемента игрового комплекса выполнены (подвес мостика отремонтирован)», — говорится в сообщении за подписью Чернышова.
Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)
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