Игровой комплекс на Люблинской улице починили

Игровой комплекс, расположенный рядом с домом 118 на Люблинской улице, починили. Работы прошли в установленные законом сроки после обращения местного жителя на портал «Наш город».

О результатах отчитался глава управы района Марьино Вадим Чернышов

«По указанному адресу работы по ремонту элемента игрового комплекса выполнены (подвес мостика отремонтирован)», — говорится в сообщении за подписью Чернышова.

Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)