«Чтобы не стать объектом для ненависти, Томенко предстоит выстроить диалог с населением»

Виктор Томенко , на мой взгляд, осознал масштаб „трагедии“: в интервью несколько раз делал акценты, что в Красноярске он привык к другим финансовым потокам из бюджета и промышленным объемам. Да, его, несомненно, готовили статистически к руководству Алтайским краем , но теперь он увидел, что собственных доходов у бюджета немного, и, соответственно, оценил тяжесть всех задач. С чем ему предстоит столкнуться.

В качестве вызовов могу сразу назвать старое окружение. Томенко не дали поменять команду, и она все равно в какой-то мере формирует мнение для врио губернатора. В противовес этому у Виктора Томенко, насколько я смог понять, бойцовский характер, и он засучит рукава и продолжит сражаться, если встретит яростное сопротивление. В случае неудач он не будет винить других или себя, а найдет новых исполнителей и подходы для реализации.

Другой вызов — это предстоящий первый год губернаторского срока. Здесь я вижу две опасности. Первая связана с кредитом доверия от электората. От Александра Карлина накопилась усталость — очень долго ждали, когда снимут и уберут. Вместе с желанием отставки были определенные ожидания новой жизни, теперь они возложены на Томенко. Но мы понимаем, что бюджет никак не увеличен и за один год вообще невозможно что-то изменить коренным образом. И чтобы не было хрестоматийного одного шага от любви до ненависти, Томенко придется выстроить диалог с алтайцами по поводу будущего края.

Вторая опасность — это элиты. Спасибо Карлину, что за 12 лет он „зачистил“ возможных политических конкурентов. Одни всего лишились и замолчали, другие были вынуждены покинуть территорию. Те, кто приспособился и вошел в систему Карлина, не совсем понимают, каким будет новое правительство и что вообще за стиль у Виктора Томенко.

Среди таких и семья Прокопьевых, владельцев „Эвалара“. Приход Томенко ознаменовал прекращение войны с краевой администрацией. Прокопьевы тоже будут пытаться встраиваться и находить точки соприкосновения. Предпосылок для продолжения конфликта пока нет, но в случае разочарования причины быстро найдутся.

Существуют проблемы и экономического плана. У нас очень большой разрыв в развитии — как среди районов, так и внутри, по городам. Наследство от Карлина в виде моногородов с большим количеством жителей требует особого внимания. Например, в Алтайском крае наблюдается небывалая безработица. Обычное дело, когда в селе в 600 человек есть всего 60 рабочих мест.

Задача, что поставил Центр перед Томенко, несколько отличается от озвученных проблем. Следует сосредоточиться на прорывных точках. Они все же больше федерального значения, как, например, строительство автодороги на Китай

Безусловно, это фактически заново откроет китайский продовольственный рынок, так как в несколько раз сократит транспортное плечо. Но и здесь мы рискуем столкнуться с недостаточным уровнем собственной инфраструктуры, когда не сможем экспортировать наш урожай. Увы, нам что мало собрать урожая, что много — все равно возникает проблема. Поэтому первый год для Томенко будет определяющим — справится ли он со всеми обозначенными вызовами или нет».