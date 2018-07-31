Интересно провести время московским пенсионерам помогут в ДК «Нагатино»

Открылся новый набор в кружки Дома культуры «Нагатино». Некоторые из них начнут работать с 1 августа.

Танцы, вокал, студия дизайна — приятное времяпровождение на любой вкус ждет москвичей старшего возраста по программе «Московское долголетие». Если наберется достаточное количество желающих, может открыться прием и на другие направления.

— У нас есть замечательный художник-дизайнер, который владеет всеми видами рукотворного творчества: не только рисует, но и моделирует. Словом, клубное формирование с неограниченными возможностями. В «Нагатино» можно научиться всем видам танцев в зависимости от потребностей: классическим, современным, народным, — сообщил художественный руководитель ДК «Нагатино» Евгений Шугаев

Чтобы записаться на бесплатные занятия, нужно стать на учет в районном ЦСО. Для этого понадобятся паспорт и пенсионное удостоверение.