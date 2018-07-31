Проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров: «Не сомневаюсь, что регион будет в лидерах по многим показателям» 

Проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров высоко оценил уровень идей и активность участников сессии: «У меня раньше не было сомнений в потенциале Самарской области, но после сегодняшнего дня, видя подход Дмитрия Азарова к молодежи, не сомневаюсь, что регион будет в лидерах по многим показателям».
Одним из итогов стратегической сессии «Кадровая стратегия — достояние региона» стало подписание соглашения между регионом и Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Цель его — повышение эффективности стратегического управления в Самарской области, оптимизация работы органов исполнительной власти и МСУ, снижение расходов в государственном управлении, сотрудничество в сфере реализации региональной управленческой инициативы и внедрение в практику органов власти современных технологий менеджмента.
Кроме того, было подписано соглашение между Самарской областью и московской школой управления «Сколково». Стороны планируют реализовывать совместные образовательные, научные и международные проекты, улучшать стандарты качества госуправления и услуг в регионе, проводить научные исследования по актуальным проблемам, организовывать образовательные программы по подготовке управленческих кадров для системы образования региона.
Сессия завершена, но работа по развитию кадрового потенциала только начинается, отметил глава региона.