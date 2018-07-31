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Жители Щербинки приняли участие в праздничном Богослужении
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Жители Щербинки приняли участие в праздничном Богослужении 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: администрация городского округа Щербинка
Жители городского округа Щербинка посетили 28 июля праздничное мероприятие, посвященное 1030-летию Крещения Руси.
Встреча началась с Божественной литургии на Соборной площади, которую совершили Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор II и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Жители Щербинки приняли участие в крестном ходе, маршрут которого состоялся через Боровицкие ворота Кремля к памятнику Князю Владимиру.
Кроме этого, праздничная служба прошла в храмовом комплексе в честь иконы Божией Матери «Всецарица» и Святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы.
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