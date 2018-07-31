Жители Щербинки приняли участие в праздничном Богослужении

Фото: администрация городского округа Щербинка

Жители городского округа Щербинка посетили 28 июля праздничное мероприятие, посвященное 1030-летию Крещения Руси.

Встреча началась с Божественной литургии на Соборной площади, которую совершили Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор II и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Жители Щербинки приняли участие в крестном ходе, маршрут которого состоялся через Боровицкие ворота Кремля к памятнику Князю Владимиру.

Кроме этого, праздничная служба прошла в храмовом комплексе в честь иконы Божией Матери «Всецарица» и Святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы.