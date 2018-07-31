Башкирские паломники жалуются на челнинский «Хадж-фонд»

Башкортостане местные жители обратились в полицию с жалобой на деятельность татарстанской компании «Хадж-фонд». Как сообщает «Башкинформ», туроператор заявил паломникам, что не может гарантировать получение виз, при том, что оплата за путевки уже поступила. Хадж должен был состояться в начале августа.

На сайте компании сообщается, что «Хадж-фонд» якобы не отказывается от выполнения обязательств: «Руководство предлагает следующие варианты выхода из этой ситуации: хаджиям будут возвращены денежные средства в полном объеме в течение года; хаджиям будет предложено совершить умру до 1 января 2019 года; хаджии будут вывезены в хадж через другие аккредитованные компании до 2019 года», — говорится в тексте.