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Башкирские паломники жалуются на челнинский «Хадж-фонд»
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Башкирские паломники жалуются на челнинский «Хадж-фонд» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Башкортостане местные жители обратились в полицию с жалобой на деятельность татарстанской компании «Хадж-фонд». Как сообщает «Башкинформ», туроператор заявил паломникам, что не может гарантировать получение виз, при том, что оплата за путевки уже поступила. Хадж должен был состояться в начале августа.
На сайте компании сообщается, что «Хадж-фонд» якобы не отказывается от выполнения обязательств: «Руководство предлагает следующие варианты выхода из этой ситуации: хаджиям будут возвращены денежные средства в полном объеме в течение года; хаджиям будет предложено совершить умру до 1 января 2019 года; хаджии будут вывезены в хадж через другие аккредитованные компании до 2019 года», — говорится в тексте.
В Госкомитете по туризму Республики Татарстан пояснили, что ООО «Хадж-фонд» исключено из списка хадж-операторов и не имеет аккредитацию заниматься организацией хаджа на сезон 2018 года.
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