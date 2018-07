fallingstars2018: в сети набирает обороты новый флешмоб 

До чего эти друзья только не доведут ‍ принимаю челендж от @djsmash #fallingstars2018 и передаю эстафету @ververa @rudkovskayaofficial @aleksandrakirienko @lobodaofficial @chistyakova_ionova @bilanofficial @marynalinchuk1 Couldn't miss this bombshell #fallingstars2018 challenge from my friend @djsmash, passing it to @filleilamignon @parishilton @mistergael @chufy @chiaraferragni A post shared by Lena Perminova (@lenaperminova) on Jul 30, 2018 at 11:21am PDT Упс… Принимаю Инстаграм Челенж #Fallingstars2018 От @djsmash И Передаю Эстафету @chistyakova_ionova @malakhov007 @aliosha136 @arthurpirozhkov @ingarubenstein @eugeniavolodina @krissroma Oops.. ! My Answer To Instagram Challenge #Fallingstars2018 From @djsmash And I Am Passing This Change To @mertalas @moalturki @olivier_rousteing @mohammed @dsquared2 @evbousis @peter_dundas A post shared by Natasha Poly (@natashapoly) on Jul 31, 2018 at 6:21am PDT Номинанты Наташи и Лены интригуют не меньше. С нетерпением ждем фотографий от Кьяры Ферраньи, Пэрис Хилтон и креативного директора Balmain Оливье Рустена, в чью #balmainarmy как раз входит Поли.