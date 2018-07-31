Захарова: МИД окажет содействие семьям убитых в ЦАР журналистов

По ее словам, все необходимое содействия семьям погибших «будет оказано».

Она также подчеркнула, что в настоящее время необходимо получить достоверную информацию о случившемся.

Александр Расторгуев. Ранее в МИД России подтвердили, что в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль

Как отмечалось, у погибших были при себе только журналистские документы.