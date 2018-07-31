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Захарова: МИД окажет содействие семьям убитых в ЦАР журналистов
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Захарова: МИД окажет содействие семьям убитых в ЦАР журналистов 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД России окажет все необходимое содействие родственникам убитых в Центральноафриканской республике российских журналистов. Об этом сообщает «Россия 24».
По ее словам, все необходимое содействия семьям погибших «будет оказано».
Она также подчеркнула, что в настоящее время необходимо получить достоверную информацию о случившемся.
Ранее в МИД России подтвердили, что в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев.
Как отмечалось, у погибших были при себе только журналистские документы.
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