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В США призвали Россию и ООН расследовать убийство российских журналистов
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В США призвали Россию и ООН расследовать убийство российских журналистов 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Международная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ), базирующаяся в США, призывает власти Центральноафриканской республики, Россию и ООН тщательно расследовать убийство трех российских журналистов в ЦАР, передает РИА «Новости».
"Ответственные за убийство Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко должны предстать перед правосудием. Власти Центральноафриканской республики, российские власти и ООН должны действовать быстро и провести тщательное и прозрачное расследование этих смертей и гарантировать, что убийства журналистов — самое жестокое средство цензуры — не смогут остаться безнаказанными", — говорится в заявлении координатора CPJ по Африке Анжелы Кинтал.
31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
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