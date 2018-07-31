В МИД назвали имена погибших в ЦАР журналистов

По данным внешнеполитического ведомства, тела были найдены в трехстах километрах севернее от столицы страны — города Банги , куда их теперь и доставили.

Как отметили в МИД , посольство РФ Центральноафриканской Республике не имело информации о том, что в стране находятся российские журналисты. Отмечается, что сейчас сотрудники диппредставительства работают в плотном контакте с правоохранительными органами и правительственными структурами ЦАР. Речь идет о выяснении всех обстоятельств, которые привели к гибели россиян и проведении необходимых мероприятий по отправке их тел на Родину.

"Министерство иностранных дел, центральный аппарат работают сейчас и с российскими правоохранительными структурами, и находятся на связи с российскими дипломатами, которые непосредственно в контакте с правоохранительными органами ЦАР", — сказала она в эфире «Россия 24».

Добавим, что МИД выразил соболезнования родным и близким погибших и готовность оказать их семьям нужную поддержку.