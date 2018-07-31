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В МИД назвали имена погибших в ЦАР журналистов
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В МИД назвали имена погибших в ЦАР журналистов 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: RT на русском
По поступающей из Центральноафриканской Республики информации, 30 июля недалеко от г. Сибю погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля", — сообщает официальный сайт МИД РФ.
По данным внешнеполитического ведомства, тела были найдены в трехстах километрах севернее от столицы страны — города Банги, куда их теперь и доставили.
Как отметили в МИД, посольство РФ в Центральноафриканской Республике не имело информации о том, что в стране находятся российские журналисты. Отмечается, что сейчас сотрудники диппредставительства работают в плотном контакте с правоохранительными органами и правительственными структурами ЦАР. Речь идет о выяснении всех обстоятельств, которые привели к гибели россиян и проведении необходимых мероприятий по отправке их тел на Родину.
Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, о трагедии в ЦАР проинформирован министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Министерство иностранных дел, центральный аппарат работают сейчас и с российскими правоохранительными структурами, и находятся на связи с российскими дипломатами, которые непосредственно в контакте с правоохранительными органами ЦАР", — сказала она в эфире «Россия 24».
Добавим, что МИД выразил соболезнования родным и близким погибших и готовность оказать их семьям нужную поддержку.
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