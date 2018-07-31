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Убитыми в Африке россиянами оказались журналист Джемаль и режиссер Расторгуев
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Убитыми в Африке россиянами оказались журналист Джемаль и режиссер Расторгуев 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Источники телеканала «Дождь» сообщили, что в Центральноафриканской Республике погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.
Два неназванных источника из проекта «Центр управления расследованиями» рассказали, что журналисты находились в стране из-за работы над документальным фильмом о работе ЧВК «Вагнер».
Гибель Орхана Джемаля также подтвердил «Би-би-си» его друг Максим Шевченко.
«Мы делали вместе проект по ЦАРу. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда очень тяжело говорить, это мои друзья», — сообщил изданию главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин.
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