Убитыми в Африке россиянами оказались журналист Джемаль и режиссер Расторгуев

Два неназванных источника из проекта «Центр управления расследованиями» рассказали, что журналисты находились в стране из-за работы над документальным фильмом о работе ЧВК «Вагнер».