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СМИ назвали предполагаемых виновных в убийстве российских журналистов в ЦАР
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СМИ назвали предполагаемых виновных в убийстве российских журналистов в ЦАР 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Причастными к убийству троих российских журналистов на территории Центральноафриканской Республики (ЦАР) могут быть боевики из исламистской группировки «Селека». Об этом сообщает телеканал Corbeau News Centrafrique со ссылкой на власти страны.
По данным радио Ndele Luka, россияне были похищены примерно десятью людьми. Чиновник Марселин Йойо заявил, что на машину журналистов напали неподалеку от города Сибю. При этом все злоумышленники, по словам мужчины, носили тюрбаны и говорили только на арабском.
Ранее правозащитники указали на странность убийства российских журналистов в Африке.
31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
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