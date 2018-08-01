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СК возбудил уголовное дело по факту убийства в ЦАР трех российских журналистов
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СК возбудил уголовное дело по факту убийства в ЦАР трех российских журналистов 

Авторадио 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Международная правозащитная организация призвала Центральноафриканскую Республику сотрудничать с посольством РФ и миссией ООН при расследовании убийства троих российских журналистов в стране. Об этом сообщает РИА «Новости». Отмечается, что представителей СМИ убили в безопасном районе, где случаи бандитизма встречаются редко. По имеющимся сведениям, съемочная группа направлялась из столицы страны Банги в населенный пункт Бомбари и их остановили на блокпосту. Целью убийства могло стать ограбление. Накануне вечером российское посольство в ЦАР сообщило о гибели трёх человек. По данным нашего МИД, у погибших нашли журналистские документы, которые принадлежат Кириллу Радченко, Александру Расторгуеву и Орхану Джемалю. В ведомстве также отметили, что сотрудники посольства России не были информированы о пребывании на территории страны российских журналистов.
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