СК РФ возбудил дело по факту убийства российских журналистов в ЦАР

"По данному факту СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Напомним, 30 июня в ЦАР были убиты три мужчины, у которых нашли удостоверения журналистов на имена Орхана Джемаля Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По данным МИД РФ, их тела нашли в 300 километрах севернее столицы страны — города Банги . В настоящее время представители посольства РФ в ЦАР пытаются выяснить обстоятельства, которые привели к гибели россиян. Теперь к этим действиям присоединится и СК.

"В рамках уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права будут проведены следственные действия, в том числе направлены запросы о правовой помощи", — сообщили в комитете. Кроме того, СКР предложил любую помощь правоохранительным органам ЦАР.