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СК РФ возбудил дело по факту убийства российских журналистов в ЦАР
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СК РФ возбудил дело по факту убийства российских журналистов в ЦАР 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Следственный комитет РФ начал расследование по факту убийства трех граждан России в Центральноафриканской Республике.
"По данному факту СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Напомним, 30 июня в ЦАР были убиты три мужчины, у которых нашли удостоверения журналистов на имена Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По данным МИД РФ, их тела нашли в 300 километрах севернее столицы страны — города Банги. В настоящее время представители посольства РФ в ЦАР пытаются выяснить обстоятельства, которые привели к гибели россиян. Теперь к этим действиям присоединится и СК.
"В рамках уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права будут проведены следственные действия, в том числе направлены запросы о правовой помощи", — сообщили в комитете. Кроме того, СКР предложил любую помощь правоохранительным органам ЦАР.
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