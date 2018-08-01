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Полиция ООН выезжала на место убийства российских журналистов в ЦАР
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Полиция ООН выезжала на место убийства российских журналистов в ЦАР 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сотрудники полиции ООН, которая входит в состав миротворческого контингента в ЦАР, выезжала на место убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, заявил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак, передает РИА «Новости».
"Сегодня бригада полиции ООН приехала в Сибут для поддержки национальной полиции в расследовании", — сказал Хак.
По его словам, в настоящий момент обстоятельства инцидента до сих пор остаются невыясненными.
Ранее в ООН заявили, что погибшие российские журналисты не связывались с миссией в ЦАР и не просили о предоставлении охраны или автотранспорте.
31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
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