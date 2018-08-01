Полиция ООН выезжала на место убийства российских журналистов в ЦАР

"Сегодня бригада полиции ООН приехала в Сибут для поддержки национальной полиции в расследовании", — сказал Хак.

По его словам, в настоящий момент обстоятельства инцидента до сих пор остаются невыясненными.

Ранее в ООН заявили, что погибшие российские журналисты не связывались с миссией в ЦАР и не просили о предоставлении охраны или автотранспорте.

31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.