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Комитет защиты журналистов призвал тщательно расследовать убийство в ЦАР
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Комитет защиты журналистов призвал тщательно расследовать убийство в ЦАР 

Авторадио 53 минуты назад
Фото: Амител
Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» призвала власти Центральноафриканской Республики и России, а также ООН незамедлительно и всесторонне расследовать гибель троих российских журналистов в Африке. Ответственные за убийство Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко должны быть привлечены к ответу. О гибели журналистов в районе города Сибю стало известно во вторник. Выяснилось, что они приехали туда на съёмки документального фильма. По данным центральноафриканских СМИ, журналистов похитили, допрашивали, а затем убили. Тела россиян доставят на родину в конце недели.
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