Какие улицы в Выборге будут закрыты для движения 4 августа

Ограничения для автолюбителей начнутся уже 2 августа и продлятся до 5 августа. Этого требуют мероприятия по подготовке торжеств.

2 августа начнутся монтажные работы по установке сценического оборудования на Красной площади Выборга. В связи с этим будет ограничено движение по улицам, непосредственно прилегающим к площади: ул. Ушакова, ул. Северной, пр. Суворова и пр. Ленина. Ограничения будут сняты в 6.00 5 августа.

Аналогичные ограничения для движения транспортных средств с 2 по 5 августа будут предприняты в районе Рыночной площади, где в день праздника состоится дефиле «Ожившие гербы» и концерт. Временно подъехать к площади будет невозможно со стороны улицы Пионерская и проспекта Ленина.

С 18.00 3 августа до 16.00 4 августа для автомобилистов перестанут быть доступны маршруты по ул. Выборгская, ул. Сторожевой башни, ул. Красноармейской, ул. Крепостной, ул. Пушкина, ул. Советской, ул. Германа Титова, ул. Театральной, ул. Ладанова, а также по пр. Суворова. С 6.00 3 августа до 6.00 5 августа будет ограничен доступ на ул. Краснофлотскую, ул. Прогонную, ул. Северный вал, ул. Красноармейскую, Рыбный пер., Банковский пр-д и наб. 40-летия ВЛКСМ.

В день торжества 4 августа движение будет перекрыто по ул. Крепостной от ул. Северный вал до Московского проспекта, ул. 30-го Гвардейского корпуса, наб. 40-летия ВЛКСМ, Ленинградскому пр., ул. Выборгской. Там пройдет шествие торжественной колонны.

Вход на Красную площадь гостей праздника будет организован со стороны пр. Ленина. На Рыночную площадь можно будет пройти со стороны пр. Ленина и ул. Пионерской.