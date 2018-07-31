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Контейнеры для раздельного сбора мусора установят в Краснопахорском
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Контейнеры для раздельного сбора мусора установят в Краснопахорском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в нескольких населенных пунктах Краснопахорского. Информацию об этом предоставили 30 июля.
— В рамках реализации программы по благоустройству территории поселения Краснопахорское контейнеры установят в деревнях Колотилово, Шарапово, Юрово и селе Красная Пахра, — поделился начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории администрации поселения Краснопахорское Павел Козлов.
Он добавил, что на сегодняшний день сотрудники подрядной организации подготовили специальные площадки, на которых будут размещены баки для раздельного сбора отходов.
Работы завершат до 5 августа.
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