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Занятия в бассейне для пенсионеров организуют в Замоскворечье
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Занятия в бассейне для пенсионеров организуют в Замоскворечье 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Новое направление в рамках программы «Московское долголетие» запустят в филиале «Замоскворечье» Территориального центра социального обслуживания «Таганский». Теперь пенсионеры смогут ходить в бассейн, стало известно 30 июля.
— Запись будет доступна с 1 сентября. Мы заключили соглашение с бассейном Университета имени Плеханова об открытии групп для людей пожилого возраста, — уточнили в учреждении.
Сотрудники ТЦСО предупредили, что на данный момент многие уже изъявили желание присоединиться к занятиям, а количество мест ограничено.
Для получения подробной информации необходимо обратиться по адресу: улица Садовническая, дом 47, — или позвонить по телефону: +7 (495) 951-68-62.
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