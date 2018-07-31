Занятия в бассейне для пенсионеров организуют в Замоскворечье

Новое направление в рамках программы «Московское долголетие» запустят в филиале «Замоскворечье» Территориального центра социального обслуживания «Таганский». Теперь пенсионеры смогут ходить в бассейн, стало известно 30 июля.

— Запись будет доступна с 1 сентября. Мы заключили соглашение с бассейном Университета имени Плеханова об открытии групп для людей пожилого возраста, — уточнили в учреждении.

Сотрудники ТЦСО предупредили, что на данный момент многие уже изъявили желание присоединиться к занятиям, а количество мест ограничено.

Для получения подробной информации необходимо обратиться по адресу: улица Садовническая, дом 47, — или позвонить по телефону: +7 (495) 951-68-62.