«Мощное креативное агентство внутри канала»: ТНТ подвел итоги VK Fest

Команда ТНТ уже давно общается с аудиторией во всех возможных каналах: это уже не ТВ-история, а мощные показатели в digital, а также в ofline. Последнее подтверждается активным участием телеканала в различных фестивалях, в рамках которых ТНТ может продемонстрировать не только звезд и контент, но и уникальную маркетинговую экспертизу.

Второй год подряд площадка ТНТ становится одним из главных событий фестиваля VK Fest в Санкт-Петербурге

Зрители в эфире ТНТ В трейлере, съемочных павильонах телеканала, а также в 14-метровом траволаторе можно было:

записать ID-ролик вместе с любимыми звездами и, возможно, попасть в эфир ТНТ;

пройтись про траволатору и сняться в гигантском ролике нового сезона;

сыграть роль в эпизоде любимого сериала или шоу ТНТ.

Итог: 1500 отснятых роликов (почти в два раза больше, чем в прошлом году)

Отметим, что трейлер ТНТ проедет по всей России и даст возможность оказаться «в эфире» не только гостям VK Fest.

6 концертов за 2 дня В рамках фестиваля на главной сцене фестиваля оказались десятки звезд канала, которые провели шесть полноценных концертов. За этим всем наблюдали около 20−25 тысяч человек.

7 млн пользователей в онлайн

ТНТ построил большую интерактивную студию прямо на огромной сцене, выполненной в форме логотипа телеканала. Студия, из которой велась онлайн-трансляция фестиваля, помещалась в гигантской букве «Н».

В течение двух дней подписчики официальной группы ТНТ «ВКонтакте» смотрели онлайн-трансляцию с площадки, в рамках которой увидели концерты звезд ТНТ, бэкстейдж, интервью с гостями площадки, общение в студии со звездами телеканала, включения из интерактивной зоны ТНТ и многое другое.

Итоги онлайн-трансляции:

Более 7 000 000 — общий охват сообщества ТНТ «ВКонтакте» за два дня стримов;

Почти 7 000 000 — общее количество просмотров двух стримов;

Более 400 тысяч комментов к онлайн-трансляции;

Более 3 миллионов сообщений отправили пользователи в личку группы ТНТ;

Более 15 000 пользователей единовременно смотрело стрим ТНТ;

680 000 уникальных стикерпаков получили пользователи от официальной группы ТНТ.

Всего за два дня стримов к официальной группе ТНТ «ВКонтакте» присоединились 300 тысяч новых пользователей.

Рубен Оганесян, директор по стратегическому маркетингу телеканала ТНТ:

«Главной задачей команды маркетинга было победить самих себя, сделать еще лучше, чем в прошлом году, когда на VK Fest 2017 мы побили все возможные рекорды. Получилось!

Думаю, что за последний год мы очень серьезно продвинулись в онлайн, офлайн и в построении командной работы. Стали, по сути, мощным креативным агентством внутри канала, работающим 360 и почти все производящим инхаус. Мы знаем свой брэнд вдоль и поперек, что очень важно.

Хочу сказать спасибо всем, кто работал над площадкой ТНТ на VK Fest 2018: нашим дизайнерам за крутое оформление, диджитал-команде за безумный успех онлайн-трансляции и драйв, эфирному промо за подготовку видеоматериалов и съемку зрителей на площадке в течение всех двух дней фестиваля, пиар-команде и, конечно, внеэфирному промо за координацию всего процесса! И самое главное — спасибо звёздам канала за участие и горящие глаза! Вы — наше все!"