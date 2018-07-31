Около 150 ребят из Басманного района поучаствовали в летних сборах в Анапе

Примерно 150 ребят из Басманного района поучаствовали в летних сборах в Анапе от Школы Косики каратэ «Лидер». Они прошли в три смены начиная с 31 мая, последняя завершится 6 августа.

— Во время сборов наши спортсмены не только усердно тренировались. Они еще и ездили на экскурсии, например, на место, где советский офицер Цезарь Куников высадил свой десант в 1943 году. После возвращения мы пройдем медицинскую комиссию и с 1 сентября продолжим готовиться к предстоящим соревнованиям, — рассказал Олег Эстон, тренер спортивной школы.

Он добавил, что в летнем лагере ребята сдавали нормы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): они соревновались в подтягивании, отжимании, прыжках в длину и другом. Тренер вел специальную таблицу, результаты которой по окончании смены показали родителям.