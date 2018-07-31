Ещё
Около 150 ребят из Басманного района поучаствовали в летних сборах в Анапе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы имена убитых россиян в Африке
Названы имена убитых россиян в Африке

Около 150 ребят из Басманного района поучаствовали в летних сборах в Анапе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Примерно 150 ребят из Басманного района поучаствовали в летних сборах в Анапе от Школы Косики каратэ «Лидер». Они прошли в три смены начиная с 31 мая, последняя завершится 6 августа.
— Во время сборов наши спортсмены не только усердно тренировались. Они еще и ездили на экскурсии, например, на место, где советский офицер Цезарь Куников высадил свой десант в 1943 году. После возвращения мы пройдем медицинскую комиссию и с 1 сентября продолжим готовиться к предстоящим соревнованиям, — рассказал Олег Эстон, тренер спортивной школы.
Он добавил, что в летнем лагере ребята сдавали нормы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): они соревновались в подтягивании, отжимании, прыжках в длину и другом. Тренер вел специальную таблицу, результаты которой по окончании смены показали родителям.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» состоялся в парке «Красная Пресня» Греческий фестиваль состоится в Саду «Эрмитаж» Москвичей пригласили пройти бесплатный онкоскрининг в Городской поликлинике №220
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян105
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России231
Лепс ударил Аллу Михееву34
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки23
Захарова оценила новый «удар» по Крыму162
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение