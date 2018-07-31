Псковская область на 14 месте по минимальным показателям младенческой смертности 

За январь-декабрь 2017 года в Российской Федерации показатель младенческой смертности снизился с 6,0 до 5,5 на 1 000 родившихся живыми (на 8,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. — 6,0 на 1 000 родившихся живыми. Согласно «Уточненному отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы РФ „Развитие здравоохранения“ за 2017 год», Псковская область на 14 месте в России среди регионов с самыми низкими показателями младенческой смертности. Самые низкие показатели младенческой смертности (5,5 и ниже на 1 000 родившихся живыми) зарегистрированы в 46 субъектах Российской Федерации: Белгородской (5,0), Воронежской (4,7), Ивановской (3,5), Калужской (4,5), Липецкой (3,4), Московской (4,1), Рязанской (4,5), Смоленской (5,4), Тамбовской (2,4), Тверской (4,5), Калининградской (4,5), Ленинградской (4,6), Мурманской (5,4), Псковской (5,3), Волгоградской (4,2), Кировской (4,1), Нижегородской (5,2), Пензенской (4,1), Самарской (4,6), Саратовской (5,3), Ульяновской (5,1), Курганской (4,6), Свердловской (4,8), Тюменской (4,1), Новосибирской (4,9) Томской (4,4), Амурской (4,8), Сахалинской (4,7), Магаданской (3,7) областях, Краснодарском (4,3) и Пермском (5,2) краях, Республиках Калмыкия (4,8), Коми (4,2), Крым (5,3), Северная Осетия-Алания (5,4), Хакасия (5,1), Марий Эл (4,3), Мордовия (5,0), Татарстан (5,1), Саха (Якутия) (5,3), Кабардино-Балкарской Республике (4,5), Удмуртской Республике (4,6), Чувашской Республике (3,3), Ханты-Мансийском автономном округе (4,6), городах Санкт-Петербурге (3,6) и Севастополе (4,0). Наиболее высокие показатели младенческой смертности (8,0 и выше на 1 000 родившихся живыми) в январе-декабре 2017 г. отмечаются в Ставропольском крае (8,0), Брянской области (8,2), Республике Дагестан (8,7), Республике Тыва (8,8), Чеченской Республике (9,2), Республике Алтай (9,6), Чукотском ОА (10,5), Еврейской АО (10,6).