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В Краснодаре уровень безработицы сократился на 0,1%
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В Краснодаре уровень безработицы сократился на 0,1% 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Уровень регистрируемой безработицы в Краснодаре на 1 июля 2018 года составлял 0,2% что на 0,1% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщается в материалах департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации города.
Всего в январе-июне 2018 года в ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара» за содействием в поиске подходящей работы обратились 13,8 тыс. граждан, что на 2,3 тыс. человек, или на 14,4% меньше, чем в январе-июне 2017 года. За первые шесть месяцев 2018 года было трудоустроено 10,6 тыс. человек.
На 1 июля на учете в центре занятости состояло 4,4 тыс. человек, из них 1,2 тыс. — безработные граждане, что на 207 меньше, чем по состоянию на 1 июля 2017 года.
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