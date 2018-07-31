В Краснодаре уровень безработицы сократился на 0,1%

Уровень регистрируемой безработицы в Краснодаре на 1 июля 2018 года составлял 0,2% что на 0,1% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщается в материалах департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации города.

Всего в январе-июне 2018 года в ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара» за содействием в поиске подходящей работы обратились 13,8 тыс. граждан, что на 2,3 тыс. человек, или на 14,4% меньше, чем в январе-июне 2017 года. За первые шесть месяцев 2018 года было трудоустроено 10,6 тыс. человек.

На 1 июля на учете в центре занятости состояло 4,4 тыс. человек, из них 1,2 тыс. — безработные граждане, что на 207 меньше, чем по состоянию на 1 июля 2017 года.