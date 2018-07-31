Сенцов утомил публику бесконечной голодовкой

Новая «зрада» для немногочисленной, но громкоголосой тусовки в поддержку «режиссёра» Сенцова. Епископа Григория, назначенного ответственным за духовное окормление заключённых в Северо-Западном округе, к которому относятся и узилища Ямало-Ненецкого округа , не пустили к голодающему террористу.

Конечно, трудно понять, чем руководствовалось начальство местного УФСИНа, но повод для громогласных апелляций к прогрессивной общественности оно обеспечило. Скорее всего, люди в погонах из мест не столь отдалённых, оказавшись под прессом последних скандальных обвинений, просто потеряли ориентиры и исходят из того, что лучше ничего не предпринимать и выжидать.

Между тем, мне кажется, наоборот, было бы интересно узнать, какие впечатления из такого визита вынес бы священнослужитель, который по своему рангу должен допускать существование неких мистических и необъяснимых чудес. Поскольку как иначе объяснить, что голодающий с 14 мая Сенцов хоть и выглядит, как нам сообщают, похудевшим, но не только жив, но ещё и делится некими будущими творческими планами.

То есть голодает он уже 76 дней. Притом, что ирландский патриот Бобби Сэндз , державший голодовку в знак протеста против репрессий режима Тэтчер , скончался на 66-й день. А десять его сподвижников ушли в мир иной ещё раньше под известное выражение премьерши: «Они сами выбрали свою судьбу».

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Oleg Pereverzev

Люди с надписью «Олег Сенцов, Украина с тобой!» во время флеш-моба в Киеве

Иными словами, либо Сенцов обладает почти мифической жизненной силой, либо голодовка выглядит, мягко говоря, пародией, призванной не дать стихнуть шуму вокруг его персоны. Известно, что он принимает в день несколько ложек какой-то чудесной смеси, позволяющей ему поддерживать жизненные силы. И в точности повторяет «духовный подвиг» своей предшественницы по реализации схожего сценария — Нади Савченко, которая тоже после голодовки на соках вернулась на Украину полна энергии. Правда, накопленная ею энергия, в конце концов, привела к новому заключению — уже на родине. И там она уже не рискует голодать, интуитивно понимая, что в Незалежной последуют рецепту Маргарет Тэтчер.

Мне кажется, что специфическая голодовка «режиссёра» начинает занимать уже его самых преданных почитателей. Они ждали появления мученика московского Мордора, а он ещё какие-то сценарии якобы сочиняет.

Словом, действо затягивается, и зрители начинают проявлять некоторую нервозность. Пуская по Неве куски пенопласта со словами поддержки страдальцу. Вот и в Европе не скрывают удивления такой жизнестойкостью, и представители ЕС уже не так активны в лоббировании всё ещё задерживающегося обмена зеками между Москвой и Киевом. Публика заинтригована и, видимо, лучшие диетологи Старого Света дорого заплатят за рецепт той чудной смеси, позволяющей голодать бесконечно. И в этой фразе нет цинизма, а есть просто удивление.