Улюкаев, Реймер и Белых устроились на работу библиотекарями в колониях

Также известно, что Улюкаев в свободное время читает или пишет стихи, посещает тюремную творческую студию, где готовится новая постановка.

"Он принялся налаживать работу местной библиотеки. Все достаточно прилично в колонии, на территории есть храм. Чувствует себя не лучше, но и не хуже", — рассказала его жена Екатерина.