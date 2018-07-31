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Улюкаев, Реймер и Белых устроились на работу библиотекарями в колониях
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Улюкаев, Реймер и Белых устроились на работу библиотекарями в колониях 

ТВ Центр 29 минут назад
Фото: ТВ Центр
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам заключения и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки, стал библиотекарем в колонии строгого режима под Тверью, пишет «Коммерсант».
Также известно, что Улюкаев в свободное время читает или пишет стихи, посещает тюремную творческую студию, где готовится новая постановка.
Ранее сообщалось, что бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговоренный к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 48 миллионов рублей, также устроился на работу в библиотеку в колонии в Рязанской области.
"Он принялся налаживать работу местной библиотеки. Все достаточно прилично в колонии, на территории есть храм. Чувствует себя не лучше, но и не хуже", — рассказала его жена Екатерина.
Библиотекарем в колонии стал и осужденный к 8 годам колонии за мошенничество при закупке электронных браслетов бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер.
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