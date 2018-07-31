Президент Словакии увидел угрозу в открытии базы «Ночных волков» в стране

Отделение российского байкерского клуба «Ночные волки» зарегистрировалось в текущем месяце в селении Долни Крупа Трнавского края на западе страны, где, по данным армии и полиции, также регулярно проводит свои учения с использованием переделанного в макеты боевого оружия полувоенная организация «Словацкие призывники» (СП), в которую входит около 200 человек.

По словам словацкого президента, клуб «Ночные волки» не безобидные любители мотоциклов. Он считает, что начало деятельности «Ночных волков» в Словакии представляет собой явный риск для безопасности и одновременно высмеивает позицию республики в отношении аннексии Крыма

"Президент полиции ( Милан ) Лучанский проинформировал меня о сложившейся ситуации и при этом подчеркнул, что полиция не может принимать никаких мер, пока не случилось нарушения законов. Но ждать, пока объединение, представители которого служат чужому государству, начнет действовать — это убогая стратегия для безопасности страны", — сказал Киска, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

Также он призвал правительство республики создать условия для действенных превентивных мер в отношении представительства «Ночных волков».

"Единственной легальной вооруженной силой Словакии является армия. Мы выступаем против того, чтобы кто-то с неясными целями пытался милитаризовать общество и играть в военнослужащих. Мы строго дистанцируемся от какой-либо деятельности этой организации", — заявил журналистам Гайдош.