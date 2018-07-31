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Президент Словакии: «Ночные волки» представляют угрозу для страны
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Президент Словакии: «Ночные волки» представляют угрозу для страны 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент Словакии Андрей Киска заявил, что российский байкерский клуб «Ночные волки», открывший в Словакии свою европейскую штаб-квартиру, представляет угрозу для безопасности страны, передает ТАСС.
«Основатель «Ночных волков» был внесен в санкционный список за участие в аннексии Крыма и не должен въезжать ни в одну страну Европейского союза», — приводит во вторник слова Киски новостной портал Aktuality.
«Действия банды байкеров в свете этих обстоятельств являются явной угрозой безопасности нашей страны, — считает президент Словакии. — Создание так называемой европейской штаб-квартиры «Ночных волков» является насмешкой над официальной позицией Словацкой Республики в отношение аннексии Крыма и российской политики».
Киска подверг критике главу полиции страны Милана Лучанского, который заявил ему, что словацкие правоохранительные органы не могут принять никаких мер против «Ночных волков», поскольку они не нарушают закон. «Я думаю, что ждать, когда те, кто служит иностранному государству, начнут нарушать закон, — это плохая стратегия в сфере безопасности».
Европейская штаб-квартира международного байкерского клуба «Ночные волки» открыта 23 июня в селе Долна-Крупа близ города Трнава на западе Словакии. Штаб-квартира располагается в специально строящемся здании на окраине этого села. В торжественной церемонии открытия были задействованы участники стартовавшего в Москве мотопробега «Славянский мир», участок которого проходит по дорогам республики. Почетными гостями были руководители региональных подразделений клуба «Ночные волки» и представители посольства РФ в Словакии.
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