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Фоторепортаж: как горожане спасаются от жары на «петербургских Сейшелах» в Ленобласти
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Фоторепортаж: как горожане спасаются от жары на «петербургских Сейшелах» в Ленобласти 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
По прогнозам синоптиков, 30-градусная жара продержится в Петербурге еще как минимум до пятницы (из-за аномально высоких температур на набережной реки Мойки даже разрослась дикая тыква). Горожане открывают для себя новые места для пляжного отдыха. Одним из них стало озеро Донцо, которое пользователи сети называют не иначе как «петербургскими Сейшелами». А все из-за уникального аквамаринового цвета воды и белоснежного песка.
Озеро является частью так называемых Королевских карьеров — это искусственные озера, расположенные в Ленобласти в районе деревень Донцо и Пятая Гора. Самый крупный карьер и явялется озером Донцо.
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