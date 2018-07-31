В больницах предложили разрешить курилки: что думают белорусские читатели?

Виктор Исачкин, главный врач 10-й городской клинической больницы Минска

— На курение в больничных учреждениях и прилегающих территориях в 2011 году Минздрав Беларуси ввел запрет. Курить можно только в специально отведенных местах. И мы это правило не нарушаем: если видим, что кто-то курит на территории больницы, делаем замечание. Если это злостный курильщик, вариант один — выписать.

Михаил Конюхов, курильщик со стажем, Гродно

— Я курю 18 лет и свою жизнь без сигареты уже не представляю. Не так давно защемило нерв, пришлось лечь в стационар под капельницы. Шею не повернуть, но курить-то хочется. Одно дело, если бы на этаже или в подвале были специальные помещения для курильщиков — прошел немного, подымил и вернулся в палату. Но мне приходилось с больной шеей идти через всю территорию чуть ли не за забор, чтобы выкурить сигарету! А некоторые и на костылях ходили. И грустно и смешно. Поэтому российскую инициативу поддерживаю: желательно обустроить в больницах помещения с хорошей вентиляцией для курильщиков. Это вряд ли бы мешало остальным пациентам.

Владимир Караник, главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера:

— У нас есть специально отведенное место, где пациенты могут покурить. По идее, там может курить и персонал — но у нас это не приветствуется. Сами посудите, как мы можем говорить пациенту с онкологическим заболеванием о вреде этой пагубной привычки, если рядом дымит человек в белом халате? Стараемся всячески пропагандировать здоровый образ жизни. Например, многие сотрудники диспансера ездят на работу на велосипедах.

Светлана Глебко, главный врач УЗ «Столбцовская ЦРБ»: