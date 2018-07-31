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В Волгограде юную вымогательницу с битой в руках на полтора года отправили в колонию
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В Волгограде юную вымогательницу с битой в руках на полтора года отправили в колонию 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде молодую вымогательницу, ударившую битой 14 — летнего подростка, на полтора года отправят в колонию общего режима.
После угроз девушка ударила свою жертву по лицу
— В марте этого года 19 — летней Анне Кушмановой предложили забрать деньги у мальчика, с которым у нее не заладились отношения, — прокомментировали в пресс — службе волгоградского областного суда. — Девушка завела 14 — летнего волгоградца в подъезд Краснооктябрьского района и потребовала 14 тысяч рублей.
Алина Кушманова не скупилась на угрозы своему молодому неприятелю. В конце разговора она ударила мальчика ладонью и бейсбольной битой. Удары юной вымогательницы пришлись по лицу.
— Волгоградка призналась в преступлении, — добавили в пресс — службе областного суда. — По приговору Краснооктябрьского районного суда девушка должна отправиться в колонию общего режима на полтора года.
Адвокат Алины Кушмановы счел наказание слишком суровым и попросил апелляцию назначить ей условный срок.
— Волгоградский областной суд выслушал стороны, обсудил все аргументы защитника, но решил оставить приговор без изменения, — добавили в областном суде.
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