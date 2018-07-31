В Волгограде юную вымогательницу с битой в руках на полтора года отправили в колонию

После угроз девушка ударила свою жертву по лицу

— В марте этого года 19 — летней Анне Кушмановой предложили забрать деньги у мальчика, с которым у нее не заладились отношения, — прокомментировали в пресс — службе волгоградского областного суда. — Девушка завела 14 — летнего волгоградца в подъезд Краснооктябрьского района и потребовала 14 тысяч рублей.

Алина Кушманова не скупилась на угрозы своему молодому неприятелю. В конце разговора она ударила мальчика ладонью и бейсбольной битой. Удары юной вымогательницы пришлись по лицу.

— Волгоградка призналась в преступлении, — добавили в пресс — службе областного суда. — По приговору Краснооктябрьского районного суда девушка должна отправиться в колонию общего режима на полтора года.

Адвокат Алины Кушмановы счел наказание слишком суровым и попросил апелляцию назначить ей условный срок.

— Волгоградский областной суд выслушал стороны, обсудил все аргументы защитника, но решил оставить приговор без изменения, — добавили в областном суде.