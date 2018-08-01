Замминистра безопасности Боснии: проблему миграционного кризиса преуменьшают

БЕЛГРАД, 1 августа. / ТАСС /. Ситуация с мигрантами в Боснии и Герцеговине (БиГ) тяжелая, несмотря на попытки правительства преуменьшить проблему. Об этом заявил в среду заместитель министра безопасности БиГ Мийо Крешич.

По словам замминистра, ситуация с мигрантами развивается стихийно, и самых больших проблем в БиГ следует ожидать к концу года. «В БиГ преуменьшается проблема миграционного кризиса. Причина в том, что проблема достигла своей кульминации в течении последних недель и, к сожалению, развивается стихийно. Проблема в том, что мигранты двигаются туда, куда им захочется, поэтому власти в основном занимаются последствиями», — цитирует Крешича газета «Дневни аваз».

Замминистра видит решение проблемы в четком исполнении закона, принятого парламентом, включая возвращение мигрантов на родину. По его словам, бороться с миграционными потоками трудно еще и потому, что «сегодня мигранты — это самый прибыльный бизнес организованной преступности, потоки денег здесь больше, чем в наркоторговле». Крешич считает, что мигрантам, которые уже оказались в БиГ, нужно предоставить крышу над головой и начать работу по идентификации личности переселенцев. Все мигранты должны быть поставлены под надзор, чего сейчас нет, резюмирует замминистра.

Как сообщили боснийские СМИ, мигранты массово прибывают в Сараево и заселяют пустующие квартиры. Так, в ночь со вторника на среду в Сараево мигранты заняли квартиру первого президента Республики Сербской в 1992-1996 годах Радована Караджича, который в настоящее время отбывает 40-летнее заключение в Гааге . Соседи сообщили, что среди ночи мигранты просто вселились в помещение, заявив, что квартиру им сдали хозяева.