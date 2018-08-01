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Замминистра безопасности Боснии: проблему миграционного кризиса преуменьшают
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Замминистра безопасности Боснии: проблему миграционного кризиса преуменьшают 

ТАСС 45 минут назад
БЕЛГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Ситуация с мигрантами в Боснии и Герцеговине (БиГ) тяжелая, несмотря на попытки правительства преуменьшить проблему. Об этом заявил в среду заместитель министра безопасности БиГ Мийо Крешич.
По словам замминистра, ситуация с мигрантами развивается стихийно, и самых больших проблем в БиГ следует ожидать к концу года. «В БиГ преуменьшается проблема миграционного кризиса. Причина в том, что проблема достигла своей кульминации в течении последних недель и, к сожалению, развивается стихийно. Проблема в том, что мигранты двигаются туда, куда им захочется, поэтому власти в основном занимаются последствиями», — цитирует Крешича газета «Дневни аваз».
Замминистра видит решение проблемы в четком исполнении закона, принятого парламентом, включая возвращение мигрантов на родину. По его словам, бороться с миграционными потоками трудно еще и потому, что «сегодня мигранты — это самый прибыльный бизнес организованной преступности, потоки денег здесь больше, чем в наркоторговле». Крешич считает, что мигрантам, которые уже оказались в БиГ, нужно предоставить крышу над головой и начать работу по идентификации личности переселенцев. Все мигранты должны быть поставлены под надзор, чего сейчас нет, резюмирует замминистра.
Как сообщили боснийские СМИ, мигранты массово прибывают в Сараево и заселяют пустующие квартиры. Так, в ночь со вторника на среду в Сараево мигранты заняли квартиру первого президента Республики Сербской в 1992-1996 годах Радована Караджича, который в настоящее время отбывает 40-летнее заключение в Гааге. Соседи сообщили, что среди ночи мигранты просто вселились в помещение, заявив, что квартиру им сдали хозяева.
По данным властей БиГ, на территории страны сейчас находятся около 10 тыс. мигрантов. При переходе границы они уничтожают документы, идентифицировать их сложно. Большинство из них стремятся в ЕС, поэтому скапливаются на границах с Хорватией. Наплыв переселенцев вызвал массовые акции протеста местного населения. По оценкам специалистов, к концу года поток мигрантов в БиГ может превысить 50 тыс. человек.
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