В Боснии и Герцеговине рассказали о потоке мигрантов из Хорватии

"До сегодняшнего дня в БиГ проникли 9 тысяч 730 нелегальных мигрантов, их них 7 тысяч 958 выразили намерение попросить международную защиту. Ни один из 700 оформленных запросов на предоставление убежища не был одобрен", — цитирует Уйича агентство СРНА.

Он добавил, что «около 60% из них уже перешли в Хорватию».

Директор службы отметил, что до 20% нелегальных мигрантов составляют лица из охваченных войной территорий, остальные — «экономические мигранты». По данным боснийских властей, 90% мигрантов — мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Согласно статистике, больше всего — 3,2 тысячи человек — имеют гражданство Пакистана , на втором месте по численности — около 1,6 тысячи — сирийцы. Более точным подсчетам, по словам Уйича, мешает то, что «99% мигрантов уничтожают свои документы перед проникновением в страну».

"В последние месяцы у нас проблема с иранцами, которых в БиГ вошло около 1,2 тысячи, после того как Сербия для граждан их страны ввела безвизовый режим. В неделю осуществляется пять авиарейсов на линии Тегеран-Белград, и они злоупотребляют этим, выбрасывают личные документы и пытаются нелегально проникнуть в БиГ", — отметил директор службы.

Наибольшее скопление нелегалов, по его данным, происходит на боснийско-сербской границе по реке Дрине и на боснийско-хорватской границе в районе города Бихач , где «сейчас находится около 4 тысяч мигрантов».

"Разумеется, есть и нелегальные мигранты, которые прибывают из зон вооруженных конфликтов, из-за чего возникает риск их нахождения в БиГ. Происходили и нарушения общественной безопасности и стычки групп мигрантов между собой, например граждан Пакистана и Афганистана ", — подчеркнул Уйич.

Парламентский комитет БиГ по обороне и безопасности сообщил в апреле, что ожидает наплыв около 50 тысяч мигрантов, которые попытаются пройти через страну в государства ЕС . Парламентарии БиГ тогда же приняли план действий в связи с миграционным кризисом на 2018 год. Даже с учетом старых аварийных казарм боснийские власти могут разместить максимально лишь около 1,3 тысячи человек.