В Боснии и Герцеговине предложили Европе забрать к себе всех мигрантов

Директор Службы по делам иностранцев БиГ Слободан Уйич сообщил ранее, что в БиГ с начала года было зарегистрировано 9,7 тысячи нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, 60% из них уже перешли в Хорватию . Директор службы отметил, что до 20% нелегальных мигрантов составляют лица из охваченных войной территорий, остальные — «экономические мигранты». По данным боснийских властей, 90% мигрантов — мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Согласно статистике, больше всего — 3,2 тысячи человек — имеют гражданство Пакистана , на втором месте по численности — около 1,6 тысячи — сирийцы, за ними следуют иранцы — 1,2 тысячи человек.

"Мы в Республике Сербской не можем устраивать приемные центры для мигрантов, но нам также и не нужно, чтобы в остальной БиГ им легко предоставляли официальное убежище, которое позже переросло бы в гражданство", — цитирует Радио и телевидение РС президента Додика.

Он отметил, что руководство РС в Баня-Луке «не интересуют политики Запада и Европы, которые говорят о своем внимании к БиГ», а сами планируют, по его словам, устраивать приемные центры для мигрантов.

"Они это говорят публично и только наивные здесь могут об этом промолчать. Эта политика Европы нас не интересует. Когда они указывают нам на гуманность, наш ответ — откройте границы и примите всех мигрантов, которых вы сами произвели, не надо оставлять их нам", — приводит слова главы Республики Сербской телеканал.

По его словам, правительство в Баня-Луке утвердило четкие меры, которые предполагают, что на территории РС не появится приемных центров и «что они не смогут долго задерживаться».

Согласно данным властей БиГ наибольшее скопление нелегалов, происходит на боснийско-сербской границе по реке Дрине и на боснийско-хорватской границе в Унско-Санском кантоне (округе), где сейчас находится около 4 тысяч мигрантов. После многочисленных инцидентов местные жители начали в четверг сбор подписей против инициативы центральных властей в Сараево строить на территории округа центры приема мигрантов.

Парламентский комитет БиГ по обороне и безопасности сообщил в апреле, что ожидает наплыв около 50 тысяч мигрантов, которые попытаются пройти через страну в государства ЕС . Парламентарии БиГ тогда же приняли план действий в связи с миграционным кризисом на 2018 год. Даже с учетом старых аварийных казарм боснийские власти могут разместить максимально лишь около 1,3 тысячи человек.