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«Неплохо вы в Крыму под санкциями живете»: откровения чешской общественницы
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«Неплохо вы в Крыму под санкциями живете»: откровения чешской общественницы 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Координатор общественного объединения «Чешский союз борцов за свободу» Елена Вичанова удивилась жизни в Крыму под санкциями и веселым лицам на улицах крымских городов. Об этом она заявила на встрече с главой РК Сергеем Аксеновым в Симферополе.
"Я здесь (в Крыму — ред.) четыре дня. Хочу сказать, неплохо вы под санкциями живете: у вас и вино прекрасное, и природа прекрасная, и люди веселые. Мы вчера гуляли в Ялте, и там хорошее настроение у всех. Я спросила сопровождающую нашу, есть ли украинцы (среди отдыхающих в Ялте — ред.). Она ответила: да, они приезжают, так что гуляют все вместе дружно. Это было очень приятно!" — подчеркнула она.
Общественница призналась, что ожидала увидеть на полуострове совсем другое.
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