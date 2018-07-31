«Неплохо вы в Крыму под санкциями живете»: откровения чешской общественницы

СИМФЕРОПОЛЬ , 31 июл — РИА Новости Крым . Координатор общественного объединения «Чешский союз борцов за свободу» Елена Вичанова удивилась жизни в Крыму под санкциями и веселым лицам на улицах крымских городов. Об этом она заявила на встрече с главой РК Сергеем Аксеновым в Симферополе.

"Я здесь (в Крыму — ред.) четыре дня. Хочу сказать, неплохо вы под санкциями живете: у вас и вино прекрасное, и природа прекрасная, и люди веселые. Мы вчера гуляли в Ялте, и там хорошее настроение у всех. Я спросила сопровождающую нашу, есть ли украинцы (среди отдыхающих в Ялте — ред.). Она ответила: да, они приезжают, так что гуляют все вместе дружно. Это было очень приятно!" — подчеркнула она.

Общественница призналась, что ожидала увидеть на полуострове совсем другое.