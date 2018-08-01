В Орловской области монах-алкоголик изувечил ножом собаку на глазах ее хозяина-ребенка

Большой резонанс в информационном пространстве вызвал дикий случай в Орловской области , где православный монах Филарет из скита Рождества Богородицы в селе Сторожевое Мценского района ножом изувечил собаку мальчика, который прислуживает в алтаре. 13-летний подросток стал невольным свидетелем расправы над животным и тем самым спас ему жизнь.

После того, как история получила широкую огласку в СМИ, Мценский епископ Алексий поспешил сообщить, что монаха-живодера отстранили от служения и он «ответит по закону». При этом выяснилось, что у Филарета давние проблемы с алкоголем, и епископ об этом знал. Инцидентом уже занимается прокуратура

Случай стал достоянием гласности после обращения матери подростка в редакцию издания

"Орловские новости"

в конце июля. Православная верующая Елена Харитонова , приехавшая с сыном в Орловскую область из Голландии , рассказала журналистам, как иеродьякон Филарет расправился с их собакой по кличке Бим, а свидетелем этого стал ее сын Себастьян. Все это произошло 18 июля, уточняется в публикации.

Издание публикует скан справки из медицинской клиники, куда хозяева привезли собаку, где написано, что у нее диагностировали множественные ножевые ранения головы и тела, кровоизлияния лобной и лицевой кости, повреждение челюсти и теменной кости, затылка, трехглавой мышцы плеча и прочие повреждения. «Предположительно ранения нанесены острым металлическим предметом», — говорится в документе. Ветеринарам пришлось удалить псу глаз, но удалось его спасти.

Женщина обратилась в прокуратуру Мценского района. Там подтвердили, что заявление от Харитоновой поступало, и в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку на наличие признаков статьи 245 ("Жестокое обращение с животными") УК РФ

"Если бы не мальчишка, я бы ее зарезал"

Позднее Харитонова рассказала журналистам

"МБХ медиа"

по телефону жуткие подробности произошедшего. По ее словам, иеродиакон Филарет (в миру Михаил Павлов ) ударил собаку полной бутылкой вина по голове и оттащил ее за строительные блоки, где стал буквально кромсать пса ножом. Это продолжалось до тех пор, пока не появился Себастьян, увидевший, как терзают его питомца.

"Он выковыривал глаз нашему Биму, резал ему горло, — рассказала Харитонова. — Сын остановил его со словами: «Отец Филарет, вы что делаете! Это же наш Бим!». На что монах ответил, что собака его укусила. Для расправы иеродиакон использовал нож с зазубринами, который купил за десять тысяч рублей и очень им хвастался, отметила собеседница издания.

Бима немедленно отвезли в ветеринарную клинику, а на следуюший день Харитонова позвонила епископу Алексию Мценскому, которому мальчик прислуживал жезлоносцем. Епископ приехал через день, ничем не помог и только посоветовал им покинуть село, сообщила Елена.

"Отец Филарет не боится начальников, — подчеркнула женщина. — Он сам говорит, что ему никто и ничего не сделает. Он епископу сказал про инцидент с собакой: «Если бы не мальчишка, я бы ее зарезал».

Монах-алкоголик, лишенный прав за пьяную езду, продолжал служить

Позднее некий человек, назвавшийся доверенным лицом Харитоновой, но пожелавший остаться анонимным, прислал с ее электронной почты письмо, в котором рассказал, что Елена и Себастьян переехали в Россию из Голландии по «божьей воле» и поселились на территории скита, где настоятелем был монах Филарет.

По словам автора послания, Елена активно помогала в жизни прихода монастыря Рождества Святой Богородицы, но с Филаретом у нее часто возникали конфликты из-за его алкогольной зависимости: «Елена не просто указывала, а постоянно пыталась из алкогольной зависимости его вытащить. Относилась с пониманием, помогала чем могла. А о Филарете уже давно ходит дурная слава в Сторожевом».

Сам Филарет отказался разговаривать с журналистами об этой истории, лишь бросил в трубку: «До этого тоже были случаи и с козой, которую этот Бим утопил, и всякое такое, поэтому мне нечего сказать», сообщается в статье.

По сведениям, иеродиакон также жаловался, что эта собака загрызла пять кур, а также утверждал, что он не мучил Бима, а помогал псу, застрявшему в заборе.

Епископ Алексий, с которым журналистам «МБХ Медиа» удалось связаться, сказал, что после издевательств над собакой Филарет был отстранен от служения и больше не является клириком Орловской епархии, так же, как и настоятелем скита. «Он сейчас будет отвечать перед законом», — добавил епископ.

При этом он подтвердил, что был в курсе проблем Филарета с алкогольной зависимостью. «В течение какого-то времени мы занимались этим вопросом, я могу сказать, что это был не один выезд на место», — рассказал Алексий. Также он подтвердил, что Филарет был лишен водительских прав за пьяную езду.

На вопрос, почему Филарет продолжал служить, если проблема с алкоголизмом стала серьезной, епископ ответил витиевато: «Он не продолжал служить, там какое-то время службы не совершались. Это нельзя назвать, наверное, так, что он продолжал служить».

Также еписком Мценский подтвердил, что предлагал Харитоновой покинуть Сторожевое. «Насколько я знаю, у нее есть квартира в Мценске , — рассказал Алексий. — Поскольку есть вероятность того, что отец Филарет может повести себя как-то неправильно, ей лучше уехать в свою квартиру, потому что она проживала на тот момент в монастыре».

По сведениям издания, Бим поправляется, семья Харитоновых продолжает жить в скиту и ходить в храм, а Себастьян — прислуживать в алтаре, но жезл за епископом больше не носит.