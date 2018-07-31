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Оренбурженка стала лауреатом форума iВолга-2018
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Оренбурженка стала лауреатом форума iВолга-2018 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Форум в эти дни проходит в Самарской области. В нем принимают участие около 2 000 ребят со всей России.
От Оренбургской области заявились 700 человек из Оренбурга, Орска, Соль-Илецка, Бузулука, Бугуруслана и еще пяти районов. Каждый из них представляет свои проекты в разных номинациях. И вот, как стало известно, председатель региональной молодежной общественной организации «Социальное агентство „Здоровье молодежи“ Мария Краузе стала лауреатом первой степени в направлении „Социальная реклама“. Оренбурденка представила плакатом „День отказа от курения“. На втором и третьем месте — Татарстан и Саратовская область.
Конкурс проходил в два этапа. Первый — заочный: сбор работ участников из субъектов Поволжья. Вторым стала организация арт-площадки на „iВолге“ для переноса работ-финалистов на широкоформатные стенды с помощью граффити.
Организаторы отмечают, что после окончания форума каждому субъекту ПФО передадут по одной работе для установки на своей территории.
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