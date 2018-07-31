Оренбурженка стала лауреатом форума iВолга-2018

Форум в эти дни проходит в Самарской области . В нем принимают участие около 2 000 ребят со всей России

Орска, Саратовская область. От Оренбургской области заявились 700 человек из Оренбурга Соль-Илецка , Бузулука, Бугуруслана и еще пяти районов. Каждый из них представляет свои проекты в разных номинациях. И вот, как стало известно, председатель региональной молодежной общественной организации «Социальное агентство „Здоровье молодежи“ Мария Краузе стала лауреатом первой степени в направлении „Социальная реклама“. Оренбурденка представила плакатом „День отказа от курения“. На втором и третьем месте — Татарстан

Конкурс проходил в два этапа. Первый — заочный: сбор работ участников из субъектов Поволжья. Вторым стала организация арт-площадки на „iВолге“ для переноса работ-финалистов на широкоформатные стенды с помощью граффити.

Организаторы отмечают, что после окончания форума каждому субъекту ПФО передадут по одной работе для установки на своей территории.