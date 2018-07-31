5 умерших звезд, которые, возможно, еще живы

Согласно официальной версии, Элвис Пресли умер в 1977 году от передозировки медицинскими препаратами. Однако сторонники конспирологии уверены, что певец инсценировал свою смерть, потому что устал от популярности. В пользу этой версии они приводят несколько аргументов.

Во-первых, медицинское освидетельствование после смерти музыканта проводилось тайно, а его результаты не разглашались. Во-вторых, в гробу лежал человек на вид сильно моложе Элвиса, в-третьих, на могиле было неверно написано среднее имя Пресли — на табличке значилось Аарон вместо Арон (якобы суеверный музыкант не хотел, чтобы его настоящее имя было выведено на могильной плите).

Майкла Джексона не стало в 2009 году. Медики долго не оглашали результаты вскрытия, из-за чего в сердцах поклонников поселились сомнения относительно того, действительно ли певец умер. Ходят версии, что при помощи инсценировки собственной смерти Король поп-музыки хотел решить проблему с долгами и избавиться от многолетней травли. На некоторых снимках дочери Майкла, Пэрис, конспирологи отчетливо видят силуэт Майкла.

Джимми Хендрикс умер в 1970 году. Но есть и те, кто в этом сомневается. Сторонники теории заговора уверяют, что легендарный музыкант захотел пожить спокойной жизнью, и даже намекал на это в одной из своих песен. Там есть строчка «Джимми не ушел, он просто умер». Поклонники уверены, что Хендрикс живет в родном Сиэттле, вдали от посторонних глаз.

Принцесса Диана

Принцесса Диана погибла в страшной автокатастрофе в конце августа 1997 года. Однако поклонники леди Ди до сих пор отказываются верить в то, что она мертва. После аварии многие выдвигали различные версии относительно того, каким образом принцесса могла спастись.

Самая популярная из них говорит о том, что, инсценировав аварию, королевская семья избежала позора, ведь Диана якобы была беременна от своего возлюбленного, сына сын египетского миллиардера Доди аль-Файеда. Сторонники этой теории утверждают, что сейчас принцесса живет в США и периодически видится с сыновьями.

Тупак Шакур

Убийство Тупака Шакура так до сих пор и не раскрыто. За двадцать с лишним лет эта криминальная история успела обрасти огромным количеством подробностей. Многие и вовсе попытались доказать, что рэпер жив. В пользу этой версии говорят некоторые факты: например, после его смерти под его именем было выпущено еще семь альбомов — это больше, чем он успел реализовать при жизни.

Кроме того, никто не видел, как тело было кремировано, а некоторые и вовсе говорят о том, что видели рэпера на следующий день после предполагаемой смерти. Не секрет, что у Тупака были проблемы с законом, поэтому некоторые фанаты убеждены, что при помощи инсценировки собственной смерти, он избежал разборок с представителями криминального мира.