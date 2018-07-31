Поселки и станицы Краснодарского края вновь пострадали от града 

Новая Кубань: последние новости

Электронные ОСАГО запретили продавать не собственникам автомобилей

Прошлогодний ремонт дороги на улице Уральской в Краснодаре пришлось переделывать

Стали известны все подробности обнаружения тела школьника, погибшего в горах под Сочи