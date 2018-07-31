Поселки и станицы Краснодарского края вновь пострадали от града 

Краснодар. 31 июля — Новая Кубань. В Ленинградском районе накануне выпал крупный град. Льдины размером с грецкий орех повредили кровлю домов, автомобили, а также же нанесли серьезный урон сельскохозяйственный угодьям. Как рассказывают местные фермеры, на отдельных участках стихия полностью уничтожила будущий урожай. В настоящее время в муниципалитете подсчитывают нанесенный ущерб и устраняют последствия ЧС, передает телеканал «Кубань 24».
Как писала «НК» ранее, в Краснодарском крае на 31 июля и 1 августа объявлено экстренное предупреждение по непогоде. В регионе ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с.
Напомним, на Кубани в конце июня из-за града в нескольких районах был введен режим ЧС. Больше всего от стихии пострадали Брюховецкий, Кореновский, Павловский и Тихорецкий районы. Жители последнего муниципалитета в попытке достучаться до властей даже перекрывали федеральную трассу. Из-за этого губернатору Вениамину Кондратьеву даже пришлось отменить рабочую поездку и прибыть на место забастовки.